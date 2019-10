Eesti koondise ründaja juhib Lewandowski ees Euroopa parimate väravaküttide edetabelit

Eesti liiga koefitsent on 1, mis tähendab, et Sorga teenib tabamuse eest ühe punkti. Eestlane on löönud sel hooajal 27 väravat. Saksamaa Bundesliiga koefitsent on aga 2, mistõttu teenib Lewandowski sihile jõudes kaks punkti. Poolakal on löödud Saksmaa kõrgliigas juba 11 väravat.