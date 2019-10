Otsepilt: Pärnu Võrkpalliklubi võõrustab Meistriliigas Jelgavat

Pärnu jaoks ei ole hooaeg alanud liiga lihtsalt - kolmest peetud kohtumisest on saadud kirja üks võit ja nii ollakse tabelis nelja punktiga seitsmendal kohal. Pärnu kaotas viimati 0:3 Saaremaale, 2:3 kaotus võeti vastu ka Läti klubilt SK Jekabpils Luši. Hooaja ainuke võit saadi liigatabelis viimasel kohal oleva Limbaži vastu skooriga 3:1.



Jelgava on teinud hooajale täiesti korraliku alguse. Kolmest mängust on saadud kaks võitu ja viie punktiga ollakse tabelis viiendal kohal. Võidud on saadud Taltechi ja Robežsardze üle, kaotust võeti vastu Tartu Bigbankilt.



Kas Pärnu suudab Jelgava alistada ja tõusta nelja parema hulka? Vaata kohtumist täna algusega kell 17.00.