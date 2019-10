Täna otsepilt: Kalev/Cramo mängib kodus Euroliiga meeskonnaga

Kalev ja Zenit on alustanud hooaega kahe võidu ja ühe kaotusega, tänu millele jagatakse liigas neljandat kuni kuuendat kohta. Roberts Štelmahersi hoolealused kaotasid avavoorus 63:86 Moskva oblasti Himkile, ent on seejärel võitnud 76:74 Nižni Novgorodi ja 85:63 Kaasani Unicsit. Zenit seevastu võitis avamängus 92:67 Zielona Gorat ja teises 82:79 Moskva CSKA-d, ent kaotas kolmandas 69:76 Nižni Novgorodile. Euroliigat alustas Zenit 65:85 kaotusega Berliini Albale ja 63:87 allajäämisega Barcelonale, ent eelmisel nädalal avati lõpuks ka võiduarve, kui alistati võõrsil 77:68 Pireuse Olympiakos.

Zeniti juhendab esimest täispikka hooaega hispaanlane Joan Plaza, kes võttis töö üle mullu detsembris meeskonna pikaaegselt peatreenerilt Vassili Karasjovilt. 55-aastane Plaza, kes on varasemalt juhendanud nii Madridi Reali, Kaunase Žalgirist kui ka Malaga Unicajat, tüüris Venemaa klubi idaliigas poolfinaali, kus kaotati hilisemale võitjale CSKA-le. EuroCupis langeti aga konkurentsist juba vahegrupist, kus jäädi alla nii Unicsile kui ka Andorrale. Zeniti eelmise hooaja regulaarsetest punktiküttidest on tänavuseks meeskonda jäänud vaid venelased Jevgeni Voronov ja Sergei Puškov, lahkunud on aga kõik eelmise hooaja liidrid eesotsas leegionäride ja Himkisse siirdunud Sergei Karasjoviga.

Uutest meestest väärib kindlasti tutvustamist 27-aastane tagamängija Austin Hollins, kes mängis veel paar hooaega tagasi Soome liigas, ent tüüris tänavu kevadel Saksamaa kõrgliiga uustulnuka Vechta üllatuslikult Bundesligas poolfinaali. Kahes esimeses Ühisliiga mängus viskas Hollins keskmiselt 16 punkti, ent Nižni-kohtumisest jäi ta eemale. Teine punktiliider on Zenitil olnud Hollinsist kõvasti pikem ja kuulsam mees, Mehhiko korvpallitäht Gustavo Ayon, kes mängis eelnevad viis hooaega põhirolli Madridi Realis. 34-aastane ja 208-sentimeetrine Ayon on kogunud Ühisliigas kahe mänguga keskmiselt 15 punkti, 4 lauapalli ja 2 korvisöötu. Ka tema jättis Nižni-mängu vahele, põhjuseks katkine ninaluu. Täna peaksid olema aga nii Hollins kui ka Ayon tagasi väljakul, sest viimatises Euroliiga mängus osalesid mõlemad.

«Meeskonda, kes alistas nii kindlalt Kaasani Unicsi, ei saa alahinnata,» ütles peatreener Plaza Zeniti kodulehele. «Kalev mängib kaitses väga hästi ning rünnakul on neil palju erinevaid lahendusi, mis muudab nad eriti ohtlikuks. Kõik kalevlased on võimelised kaugelt hästi viskama, lisaks mängivad nad kiiret korvpalli. Olen öelnud oma mängijatele, et nad peavad olema 100 protsenti fokusseeritud. Kalev on kõvasti ohtlikum kui võib-olla kaugelt vaadates paistab.»