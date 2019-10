Walesis seitse kiiruskatset võitnud Evans: ma ei näha ühtegi põhjust, miks olla Kataloonias aegalsem

Evans ütles M-spordi pressiosakonna vahendusel, et loodab hooaja lõpus näidata paremaid tulemusi kui seni.

«Mul oli väga hea meel Walesis tagasi olla ja näha, et meie kiirus oli piisavalt hea võitlemaks kõrgeimate kohtade nimel. Tahame Hispaanais näidata samasugust minekut ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks me ei võiks selleks suutelised olla. Sel hooajal on meil veel suured õnnestumised puudu - seega tahan tuua meeskonnale viimastelt etappidelt tugevad tulemused,» rääkis 30-aastane rallimees.