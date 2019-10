21 kuud koondisest eemal olnud Mait Patrail: ootan naasmist huviga

«Nii pikalt ma vist polegi koondisest eemal olnud. Kahju, et põlvevigastus mul eelmist tsüklit kaasa teha ei lubanud. Nägin siiski paljud Eesti mängud video vahendusel ära - nii Läti, Hollandi kui Sloveenia vastu. Meil oli igas kohtumises häid perioode, aga ka halbu. Suures osas võis rahule jääda väravavahtide ja kaitsetööga», analüüsis põlvakas.

Kui 31-aastane Patrail viimati koondises mängis, oli koondise eesotsas peatreener Rein Suvi. Vahepeal on Eesti käsipallureid juhendama asunud rootslane Thomas Sivertsson, kellega Patrail veel kokku pole puutunud.

«Ootan huviga uue peatreeneri käe all mängimist, sest mina pole Thomas Sivertssoni koondises veel olnudki. Suhelnud oleme temaga siiski pidevalt ja viimastel kuudelgi toimus mitu pikka telefonivestlust. Mulle tundub uue treeneri käekiri huvitav ja ootan põnevusega, millist rolli saan etendada.»

Patraili sõnul on koodises palju uusi mehi, keda ta isiklikult ei tunnegi.

«Erilist ärevust veel sees pole, koondisenädalad on ikkagi normaalne osa käsipallurielust. Lisaks olen koondises juba üks kogenumaid, vist vaid kapten Martin Johannson on minust eakam. Vanast põhikaadrist on Eston Varusk, Kristjan Muuga ja Janar Mägi kõik eemal ning mõningaid mängijaid tean ainult nimepidi.»