Tartust lahkunud Mažeika: tunnen kurbust!

Mažeika: Väga potentsiaalikas meeskond. Noored mehed on üsna head ja nad töötavad kõvasti. Nad peaksid jätkama samamoodi nagu hetkel tehakse. Mäng mängult minnakse sammuke edasi ja hooaja lõpp on Tartu jaoks edukas.

Mažeika: See on nagu olema peab, fännid on kuuenda mängija eest. Ma olin üllatunud, et hulk poolehoidjaid sõitis meiega ka Soome ja teistele võõrsilmängudele. See näitab, kui tähtsal kohal paikneb Tartu korvpallimeeskond kohalikele inimestele.