Inglismaa kõrgliiga mängugraafiku peale vihastanud Guardiola: käsin mängijatel 48 tunniks külmkappi ronida

Kuigi jõulude ajal on Inglismaa kõrgliigas alati tihedam graafik, jäetakse üldjuhul mängude vahele umbes kolm päeva. City kohtub aga 27. detsembril kell 20.45 võõrsil Wolvesiga ning juba 29. detsembril kell 19.00 Sheffieldiga. See tähendab, et tegelikult on kahe mängu vahel aega veidi vähem kui 40 tundi.

«Ebareaalne. Käsin mängijatel selleks 48 tunniks külmkappi ronida. Näeme Ethiadi staadionil kahe päeva pärast, ma ei tee isegi nalja. Kui külmiku avan, et omletti teha, saan võib-olla mängijatega mõne sõna juttu ka ajada. Muidu mul seda võimalust pole,» lausus Guardiola BBC-le.

Guardiola vihjas sellele, et 48 tundi on liiga väike aeg, et mängijaid kohtumiseks ette valmistada. Esiteks ei jõua nad ühest kohtumisest taastuda ning teiseks ei ole piisavalt aega, et mängijatega suheldes teha piisav ettevalmistus järgmise vastase jaoks.