Täna: kas FC Flora suudab Eesti meistritiitli kindlustada?

Flora tiitlivõidus praktiliselt enam kahtlust ei ole, kuid küsimus on pigem selles, kas tiitel tuleb tänases kohtumises Nõmme Kalju vastu või mitte. Flora edu on Levadia ees seitse punkti, Paide ees 10 punkti ja Kalju ees 11 punkti. See tähendab, et teoreetiliselt saavad Flora tiitlivõitu väärata vaid Levadia ja Kalju, kuid seda juhul, kui Flora kõik allesjäänud mängud kaotab.