Paul Aron kindlustas Itaalia F4 sarjas aasta uustulnuka tiitli ning üldkokkuvõttes poodiumikoha

Hooaja viimased kolm etappi toimuvad Monza ringrajal. Esimene sõit F4 sarjas sai peetud ning 15-aastane Aron lõpetas selle kaheksandal kohal. Sellest piisas, et kindlustada endale hooaja kokkuvõttes sarja uustulnuka tiitel. Lisaks on punkte piisavalt, et olla hooaja lõpus kolme parema sõitja hulgas.