Mäkinen enne hooaja kulminatsiooni: meil on hea tuju, tuleb vaid kõvasti tööd teha

Toyota esisõitja Ott Tänak on kaks etappi enne hooaja lõppu meistritiitlile lähemal kui kunagi varem. Tema edu teisel kohal oleva kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier’ (Citroen) ees on 28 punkti. Toyota asub meeskondlikus arvestuses teisel kohal, kaotades Hyundaile kaheksa silmaga.