Leclerci kiitnud Vettel: Räikkönenil ja Webberil oli rohkem kogemusi

«Praegu on seda keeruline öelda, sest oleme meeskonnakaaslased olnud liiga vähe aega,» sõnas neljakordne maailmameister, vahendab portaal RaceFans.net. «Ta on noor ja väga kiire, selles ei kahtle ilmselt keegi,» jätkas Vettel, lisades, et praegu tuleb Ferrarile kasuks, kui meeskonnas on kaks kiiret sõitjat, kes omavahel võitlevad, aga samal ajal ka teineteist aitavad ja motiveerivad.