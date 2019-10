Postimehe aruanne ja galerii: Zenit võttis asja tõsiselt, kuid ikka kaotas Kalevile

Järgnev aruanne vaatleb, mis tõi Kalevile VTB Ühisliigas kolmanda võidu, millega jagatakse jätkuvalt teist kohta. Seejuures on neljast mängust kolm peetud Venemaa tippklubide vastu.

Kindel algus. Kyle Vinales lõpetas kiirelt kaks soolorünnakut korviga, peagi tabas Kristjan Kitsing kolmese ja lisas ka vabaviske – veidi enam kui kahe minutiga näitas tabloo 8:2. Korra jäädi küll taha, ent vaid selleks, et uuesti initsiatiiv haarata. Mitu korvi viskas Aigars Škele, Kristjan Kangur aga pettis elegantselt õhku vastastest kuulsaima, kahekordse Euroliiga võitja Gustavo Ayoni, ja jalutas vaba mehena korvi alla. Kitsingu veel ühe 3+1 punkti abil võitis Kalev avaveerandi 19:15.

Euroliiga uustulnuka staaride paraad. Zenit teeb tänavu ajalugu. Sel suvel eraldas Euroliiga Zenitile vabapääsme ning meie idanaaber on esmakordselt esindatud ses sarjas kolme klubiga. Euroliiga motiivid on mõistetavad – Venemaa põhjapealinna näol on tegemist piisavalt suure turuga.