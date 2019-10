Kreeka tennisestaar peab üht matšikaotust elumuutvaks

«See on parim, mis minu jaoks juhtuda sai,» sõnas Tsitsipas pidades silmas US Openil saadud esimese ringi kaotust venelaselt Andrei Rublevilt. Kreeklane usub, et sellest on talle kõvasti kasu tulnud.

«Veetsin New Yorgis seitse päeva ja see andis mulle võimaluse asjade üle järele mõelda. Jõudsin järeldusele, et pean elama oma elu nii, nagu mina tahan, mitte nagu teised seda näevad või plaanivad. Selline järeldus on mu vaateid elule muutnud,» sõnas Tsitsipas

«Suvel oli periood, kus ma kahtlesin endas, arvasin, et ma pole üldse huvitav inimene. Tahtsin olla hoopis keegi teine. Kuid pärast kaotust Rublevile oli mul aega järele mõelda….Pole midagi paremat kui olla Stefanos Tsitsipas!»

«Ma harjutan efektiivsemalt kui varem, kuid treeninigud ei kesta enam pikkki tunde. Olen aru saanud, millistele tehnilistele nüanssidele millisel ajahetkel tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Varem võtsin asju liiga tõsiselt, arvasin, et see on ainus viis tiitliteni jõudmiseks. Ma eksisin,» oli 21-aastane kreeklane pressikonverentsil avameelne.