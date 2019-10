Võrkpalli otsepilt: Aadu Luukase karikavõistluste veerandfinaalis võõrustab Tartu Pärnut

Eelmisel aastal kohtusid Pärnu ja Tartu karikavõistluste poolfinaalis, toona võitis Pärnu mõlemad mängud vastavalt 3:0 ja 3:2. Finaalis tuli Pärnul tunnistada Saaremaa Võrkpalliklubi 3:2 paremust. Credit24 Meistriliigas on mõlemad meeskonnad sel hooajal saanud kolm võitu - Bigbank on hetkel 9 punktiga teisel positsioonil, Pärnu on kolmandal kohal samuti 9 punktiga, vahendab Volley.