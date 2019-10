KHLi meeskonna treener lubas kohtuniku auto põlema panna

Perm on kohtunik Gašilovi kodulinn, aga tuttav paik ka Amuri lootsile, kes on Permis nii mänginud ka ka treeneriametit pidanud.

Guljavtsev ütles pärast mängu, et tunneb Gašilovit hästi. «Oh, me saame kenasti omavahel läbi. See, mis ma ütlesin on tavaline, selline muhe Permi nali. Ei usu, et ta selle peale solvub,» sõnas Guljavtsev.