Jalgpalli otsepilt: Cagliari läheb Torinosse punktijahile

Cagliari on Itaalia kõrgliigas leidnud soodsa pärituule ning igas mängus suudetakse teha korralik tulemus. Sardiinia saare suurklubi suurepärast minekut toestab fakt, et senise kaheksa mänguvooru jooksul on teenitud 14 punkti, mis annab meeskonnale tihedas konkurentsis viienda positsiooni.