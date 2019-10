Pariisi olümpiamängude logo lööb sotsiaalmeedias laineid. Tinder 2024?

Logo tegemisel on kasutatud sadakond aastat tagasi Euroopas levima hakanud art deco stiili, millega pööratakse tähelepanu asjaolule, et Pariisis toimusid olümpiamängud ka 1924. aastal. Lisaks on logol kujutatud leeki kuldmedali taustal ja Prantsusmaa Vabariigi personifikatsiooniks oleva Marianne’i juukseid ja huuli.