Sebastien Ogier: tundub, et pinge ei suuda Tänakut murda

«Selge see, et pinged on Tänakul, kuid need ei mõjuta teda väga. Walesi ralli oli väga keeruline, kuid tema suutis kiirust hoida ning võttis isegi punktikatsel riske. Ta teeb praegu ideaalset tööd, kuid võitlus tiitli nimel pole veel lõppenud,» ütles Ogier, kes kaotab kaks etappi enne hooaja lõppu eestlasele 28 punktiga.

Citroen nägi Kataloonia ralli eel kõvasti vaeva uuenduste testimisega. Näiteks katsetati uut aerodünaamikat, mida võistlusolukorras me sel hooajal veel ei näe. «Kõik teavad, et Toyota on teisest kategooriast. Aga see vahe ei ole enam nii suur. Peame edasi töötama. Tegelikult oleme vaeva näinud uue aerodünaamikaga, kuid kahjuks ei saa me sel aastal sellega sõita,» ütles Ogier.