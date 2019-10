Kas Mourinhost saab järgmine Dortmundi Borussia peatreener?

Saksamaa väljaande Bildi andmetel on Mourinho Dortmundi bosside esimene valik asendamaks praegust peatreenerit Lucien Favret. Dortmundi hooaja algus pole olnud just veenev, sest kaheksa mänguga on teenitud kolm viiki ja kaotus. Samas pole midagi katki, sest 15 punktiga hoitakse tabelis neljandat kohta. Liider Mönchengladbachil on 16 silma.