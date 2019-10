Otsepilt ja- blogi: Tänak alustas viimast võistluspäeva kolmanda ajaga, kas eestlane tuleb täna maailmameistriks?

Hommikul esimese kiiruskatsega andis Sebastien Loeb liidriohjad Thierry Nevuille'i kätte, kes suutis oma edu kogu päeva jooksul turvaliselt hoida. Neuville võttis kolm katsevõitu ning päeva lõpus oli tema edu teisel kohal oleva Dani Sordo ees juba 21,5 sekundit. Hommikul enesekindlusega veidi hädas olnud Ott Tänak sai pärastlõunal asjad paremini toimina ning nelja katsevõiduga tõusis ta viimase päeva eel kolmandale kohale, möödudes Sebastien Loebist. Viimase päeva eel on Tänaku kaotus Sordole 3,1 sekundit, eestlase edu Loeb'i ees aga 0,6 sekundit.

Kataloonia MM-ralli on oma olemuselt rallikalendris ainulaadne. Nimelt sõidetakse Kataloonia ralli avapäev sealsetel kruusateedel, seejärel aga kaks järgmist võistluspäeva asfaldil. See paneb sõitjad kõvasti proovile, sest ülimalt kiiresti on vaja harjuda totaalselt erinevate oludega.



Tänak on MM-sarjas hoidmas kindlalt liidripositsiooni. Eestlasel on koos 240 punkti, edestades teisel kohal jätkavat prantslast Sebastien Ogier'd juba 28 punktiga. Walesis teisena lõpetanud Thierry Neuville on üldtabelis kolmas, kaotades eestlasele 41 silmaga.