Järjekordne rekord: Messi tegi Meistrite liiga ajalugu

Messi tabamus juba kolmandal minutil tähendas, et temast sai esimene jalgpallur, kes on Meistrite liigas koguni 15 hooaega järjest löönud vähemalt ühe värava. Messil on Meistrite liigas kirjas 112 väravat, millega asub portugallase Cristiano Ronaldo (127) ja hispaanlase Rauli (71) ees teisel kohal, kirjutab jalgpalliportaal Goal.com.