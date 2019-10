Jordani saavutust korranud Markkanen: üritan lihtsalt aktiivne olla

«Ma üritan lihtsalt aktiivne olla. Proovin saada lauapalle ja kui saan neid, siis on mul hea enesekindlus,» rääkis Markkanen pärast mängu väljaandele NBC Sports. «Me ei mänginud nii, nagu soovisime. Vastased said palju viskeid. Isegi siis, kui meil olid käed vastas, viskasid nad sisse. 23 tabavat kaugviset on lihtsalt liiga palju,» lisas soomlane.