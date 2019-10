Video: Tänak oli Kataloonia ralli testikatsel paremuselt neljas Toyota sõitja

Tänak ja Järveoja võivad Kataloonias kindlustada karjääri esimese maailmameistritiitli, sest kaks etappi enne hooaja lõppu on edu teisel kohal olevate Sebastien Ogier’ ja Julien Ingrassia ees 28 punkti.

«See on nagu iga teine ralli. Surve on peal, selles pole kahtlustki. Aga praegu pole mõtet selle peale mõelda. Tiitel tundub lähedal, aga endiselt on pikk tee minna ja palju tööd teha,» sõnas Tänak pärast testikatse esimest läbimist.