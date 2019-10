Anett Kontaveit: minu jaoks on hooaeg lõppenud

❗️Väike teadaanne❗️ Minu jaoks lõppes kahjuks 2019 aasta hooaeg varem, kui olin lootnud. Sellegipoolest tahaksin tänada oma sponsoreid, pere ja kõiki kaasaelajaid toetuse eest. See aasta lõpp on minu jaoks väga raske olnud, ma pole veel 100% taastunud. Olen palju kaalu kaotanud ja ei tunne ennast veel piisavalt tugevana, et täies mahus treenida. Loodan siiski tasapisi koormust tõstma hakata ning järgmise aasta esimesteks turniirideks vormis olla. Anett

A post shared by Anett Kontaveit (@anett_kontaveit) on Oct 24, 2019 at 4:25am PDT