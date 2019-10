PM Kataloonias. Östberg: loodan, et Ogier teeb hea tulemuse, sest minu tulevik on tema kätes

«Loodan, et Ogier teeb hea tulemuse Kataloonias, sest minu tulevik on tema kätes. Kindlasti soovin hea tulemuse ise ka teha, kuid meie meeskond on kõik Ogieri taga ja mulle meeldiks Austraalias WRC autos taas istuda,» alustas pressikonverentsi norralane.