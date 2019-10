Tommi Mäkinen: tahaksime alles jätta kõik kolm sõitjat

Latvala saatuse ümber on pikalt spekuleeritud ning Walesi fiasko andis soomlase tulevikule Toyotas veelgi suurema põntsu. «Eks aeg näitab, sest meil tuleb asju arutada ka Jaapani ülemustega. Lõplik otsus sünnib kõikide osapoolte juuresolekul ning arvan, et Jari-Matti jätkamine ei tohiks olla probleem,» sõnas Mäkinen.

Seniste jutusahinate seest on kostunud, et Toyota nimekirja arvatakse talendikas Kalle Rovanperä ja Jaapani rallimees Takamoto Katsuta, kuid 55-aastane soomlane jääb sellel teemal sõnaahtraks.

«Kindlasti tulevad mõned muudatused, kuid tahaksime alles jätta kõik kolm praegust sõitjat, sest nii on lihtsam minna vastu järgmisele hooajale,» jätkas endine ralliäss. «Arvan, et nad on võimelised häid tulemusi näitama võrdsel tasandil. Neil on olemas kõik vajalikud omadused edu saavutamiseks.»