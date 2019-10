Sebastien Ogier' reaktsioon avakatse lõpus: vau, ma olen Tänakust kiirem!

Nimelt edestas Ogier katsel MM-sarja liidrit Ott Tänakut 1,8 sekundiga. «Seda ei juhtu just tihti, et ma Tänakust kiirem olen, nii et võtan selle rõõmuga vastu. Tegime ambitsioonika rehvivaliku, kuid Tänak ja Neuville vastasid samaga. Eks näis, mis juhtuma hakkab,» ütles Ogier.