Korvpallikoondise uus peatreener: minu eesmärk on ehitada Eestile korvpallikodu

Nelja-aastase lepingu sõlminud Toijala on koos korvpalliliiduga seadnud prioriteediks potentsiaalikate mängijate arendamise.

«Minu eesmärk on aidata Eesti korvpallil saavutada eesmärke, mis pandud 2030. aasta arengukavasse. Minu ülesanne on ehitada mängijatele korvpallikodu ja luua nendega usalduslik side. Kui mängijad tulevad koju, peavad nad tundma kodutunnet. Eesti korvpallikodus me hoolime neist ja aitame saavutada mängijatel nende võimetelae. Sellise tegevusega loodame võita mängijate pühendumise, sest väikese riigi puhul on oluline, et koondises oleksid kõik paremad,» tutvustas Toijala oma visiooni.

Toijala sõnul on oluline, et tulevased koondislased tunneksid, et alaliit hoolib neist.