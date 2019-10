PM Kataloonias. Neuville: ma ei saa Tänaku liitumist Hyundaiga kinnitada, aga mulle see meeldiks

«Tunnen end tänase päeva järel väga hästi. Ei uskunud, et suudan liidrile nii lähdal olla. Oleme varasematel aastatel näinud, et esimesed startijad kannatava väga. Hommikul aitas niiske tee meid natuke, pärastlõunal surusime kõvasti, see töötas päris hästi,» rääkis Neuville rallipäeva lõpus.

MM-tiitli võitmisesse on Neuville'il usk olemas, kuid suuri lootusi ta selleks endiselt ei näe:«Ralli on pikk, Tänak on kõikidest Hyundaidest maas, mis on minu jaoks positiivne, aga seis võiks olla ka parem.»