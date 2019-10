Luka Doncic: see on alles algus, peame samamoodi jätkama

Mavericks kordas klubi 15 aasta tagust saavutust, ka toona alustati hooaega kahe järjestikuse võiduga. «See tähendab meile palju. Oleme õnnelikud, aga see on alles algus. Peame samamoodi jätkama ja jõudma play-off’i,» rääkis Doncic pärast Wizardzi alistamist. «Kõige tähtsam on võitmine. See oli raske mäng. Olen väga õnnelik!»