Tommi Mäkinenilt varastati telefon

Mäkinen jättis oma telefoni Toyota tiimiala laadimisnurka, kuid hiljem oli see sealt kadunud. Tegemist on alaga, millele on lisaks tiimiliikmetele ligipääs veel ajakirjanikel ning kutsetega fännidel. «Ma isegi ei tulnud selle peale, et keegi võiks siit telefoni varastada. Tuleb välja, et ka siin peab ettevaatlik olema,» rääkis Mäkinen Rallit.fi portaalile.