Ime kordub taas? Leicester City mängumees: oleme tipus selleks, et siia jääda

Eilne võit kindlustas klubile liigatabelis kolmanda positsiooni. Manchester Cityst ja FC Liverpoolist jäädakse maha vastavalt ühe ja viie punktiga. Kui paljud spordifännid ennustavad Leicester Cityle lühikest lendu, siis meeskonna kaitsja Ben Chilwell on teisel arvamusel.

«Liigas ootavad kõik, et Leicester City väärataks, kuid oleme tipus selleks, et siia jääda,» sõnas 22-aastane inglane enesekindlalt. «Tabeli esimeses osas paiknemine on suur privileeg ning terve tiim tahab siin ka edaspidi püsida. Treeningutel sunnime teineteist pidevalt pingutama ja ka peatreener ei tee hinnaalandusi.»