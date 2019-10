«Vähem õlut, rohkem naisi»: Mehhiko etapile on oodata suurt rahvamassi

Mehhiko GPd promova firma eestvedaja Alejandro Soberoni sõnul on antud etapp viiendat aastat järjest välja müüdud ning 30 protsenti külastajatest moodustavad naised. «Ma kahtlustan, et võistlusel kohtab seekord rohkem naisi kui õlut,» naljatles mehhiklane. «Varem oli üritus suunatud meestele, kuid praegused numbrid annavad märku, et asjad on muutumas.»