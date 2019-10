PM Kataloonias. Sordo: Tänaku edestamine saab äärmiselt keeruline olema

Tänase päeva alguses oli Sordo meeskonnakaaslaste Sebastien Loebi ja Thierry Nuville järel kolmandal positsioonil, kuid head kiirust hoides tõusis Hispaania ralliäss kiiresti teiseks, kus lõpetas ka võistluspäeva. «Homme on põhieesmärk jätkata samas vaimus. Endast tuleb kõik anda ja pärast on näha, mis tulemuse see toob,» arvas hispaanlane.

Olgukord Sordo taga on äärmiselt tihe. Kui Tänak kaotab talle 3,1 sekundiga, siis eestlasest 0,6 sekundi kaugusele jääb 9-kordne maailmameister Loeb. Siiski näitas Tänak alates pärastlõunast, et kiireim sõitja Kataloonias on hetkel just tema. «Ma proovin uskuda, et suudan Tänakut oma selja taga hoida, kuid see on äärmiselt keeruline, sest ta on vägagi kiire,» ütles Sordo.