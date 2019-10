Konstantin Vassiljev meistritiitlist: see on sama kallis kui 15 aastat tagasi saadu

«See võit läheb minu isiklikus karjääris sinna kõrvale, kus on esimene 15 aastat tagasi võidetud meistritiitel,» ütles Vassiljev. 2004. aastal teenis toona 20-aastane Vassiljev Eesti meistrivõistlustel esikoha FC Levadiaga. Tolle klubi värve kaitses ta aastani 2007, seejärel teenis leiba välismaal ning nüüd on ta 35-aastasena noorematele Flora mängijatele asendamatu tugi nii väljakul kui ka selle kõrval.

Flora alistas täna Paide 1:0 ja on kaks vooru enne lõppu konkurentidele püüdmatu. Meistrikulla saatuse osas väga tähtsaks peab Vassiljev just viimast lähima jälitaja Levadia vastu peetud mängu, mille Flora võitis 2:1.

«Esitasime tolles mängus hea partii ja suurendasime punktivahet. Levadia ja Nõmme Kalju ei teinud halba hooaega, kuid neil tekkisid mõned nõrgemad hetked. Meie suutsime hooaega hästi alustada ja seejärel suuremaid mõõnu vältida - sisse tuli vist ainult kaks päris kehva mängu. Kui neli vooru enne lõppu saime kümnepunktilise edumaa, siis arvan, et kõik mõistsid, et nüüd tuleb tiitel ära võtta,» rääkis Vassiljev.

Ta nentis, et säärase seisu pealt pole lihtne mängima minna. Nädal tagasi jäid pidustused veel ootele, sest Hiiul kaotati Kaljule 1:2. Tänagi püsis tablool viik 87. minutini, siis teenis Vassiljevilt suurepärase söödu saanud Erik Sorga penalti ja realiseeris selle ise.

«Kui kõigepealt tulnuks kohtuda Kuressaare ja Maarduga (nendega on Floral veel mängud ees - toim), olnuks lihtsam. Nii Kalju kui ka Paide võitlevad medalite eest ja tahtsid end tõestada. Need polnud lihtsad mängud. Ent täna saime hakkama ja see ongi kõige tähtsam,» rõhutas Vassiljev.