Otseblogi: kas Lewis Hamiltonist saab kuuekordne maailmameister?

Tänase esikolmiku moodustavad suuresti Ferrari mehed, sest esimesel kahel positsioonil on vastavalt Charles Leclerc ja Sebastian Vettel. Hetkel veel viiekordne maailmameister Hamilton võtab koha sisse kolmandal stardireal. Kusjuures esialgu pidi esimesena alustama Red Bulli superstaar Max Verstappen, kuid kvalifikatsioonis määrati talle kollaste lippude eiramise eest karistus, mis kukutas hollandlase hoopiski neljandaks.

Hamiltoni edu teise tiitlipretedendi Valtteri Bottase ees on neli etappi enne hooaja lõppu 64 punkti, mis tähendab, et britt peab saama täna vähemalt 14 punkti soomlasest enam, kui tahab tiitli juba Mehhikos kindlustada.