Toyota president õnnitles Tänaku fänne ning president Kaljulaidi

«Kallid Ott, Martin, kõik meie sõbrad ja toetajad Eestist ning president Kaljulaid, õnnitlen eestlasi esimese autoralli MM-tiitli puhul!,» ütles Toyoda pressiteate vahendusel.

«Eelmise aasta Soome rallil nägin ma nii palju eestlasi lehvitamas Eesti lippe. Nad (Ott ja Martin - toim.) ütlesid, et need lipud fännide õlgadel ei ole neile koormaks, pigem tundsid nad fännide suurt toetust, et saavutada edu. Mul on hea meel, et meie Yaris WRC sai võistelda Eesti fännide ja toetajate nii suure toetuse najal ning me võitsime MM-tiitli.»