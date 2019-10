Markko Märtin: Tänak on olnud juba viimased kaks ja pool aastat parim sõitja

«Emotsioonid olid loomulikult huvitavad. Viimase katse vaheajapunktid tegid asja põnevaks, sinnamaani mul ei olnud väga põnev, aga siis läks ikka väga huvitavaks. Loomulikult on mul hea meel, et selline pikk ja keeruline teekond on leidnud sellise kena vahefiniši,» kommenteeris Märtin Kuku raadio saates «Piloot».

«Arvan, et viimased kaks ja pool aastat on nad olnud ülivõimsalt kõige paremad, ei ole üldse küsimustki. Kahjuks eelmisel aastal see ei vormistunud selliseks tulemuseks. Aga sel aastal võeti see kõikide asjade kiuste jõuga omale,» lisas Märtin.

Kataloonia rallil esiautos katsed läbi sõitnud ja Tänakule olude kohta infot jaganud Märtini sõnul oli nädalavahetus uuele maailmameistrile raske.

«Kindlasti oli keeruline ja raske nädal tema jaoks. Seda suurt kandamit välja vedada, mis sellise situatsiooniga talle õlgadele oli pandud. Eks ülesanne oligi teda üritada natuke manageerida ja ma arvan, et ta sai sellega superhästi hakkama. Kõik, kes ta ümber ja lähedal olid, panid natuke oma osa, et see laheneks nii, aga lõpp oli natuke ootamatu, igal juhul.»

Märtini sõnul pole Tänakul ka võimatu ohustada Sebastien Ogier' ja Sebastien Loebi tiitlitearvu, kuid täna tuleb rõõmu tunda ka esimesest tiitlist.

«Loomulikult on kõik võimalik. Aga arvan, et on natuke rumal hakata kuut või üheksat tiitlit tahtma. Tänasel päeval peaks olema õnnelik ka selle ühe üle, sest ka see on megasaavutus,» tunnustas Märtin kaasmaalast.

Saade «Piloot» täispikkuses: