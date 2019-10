Tallinna Mõõk tähistab juubelit rekordarvu osalejatega

Turniiri senine rekord pärineb aastast 2015, kui Tallinna Mõõka jahtis 273 epeemeest. Ühtlasi pole ka kunagi varem nii palju riike osalenud – 49. Tallinna Mõõgal oli neid 47.

Osalejate tase avaldab muljet. Kohal on kõik maailma edetabeli 38 paremat vehklejat, esisajast on esindatud 87. Teiste seas on kohal ka valitsev maailmameister, Brasiiliat esindav Nathalie Moellhausen. Võistkondlikult teevad kaasa 29 riigi naiskonnad, kohal on kõik maailma edetabeli 19 paremat.

Laupäeval, 2. novembril selgub Kalevi spordihallis MK-etapi individuaalturniiri võitja, 3. novembril naiskonnavõistluse võitja. Individuaalselt asub Tallinna Mõõga tiitlit kaitsma lõuna-korealanna Hyojung Jung, võistkondlikult Venemaa.

50. Tallinna Mõõgal astub võistlustulle ka 17 Maarjamaa sportlast. Tänavu 50. juubelit tähistav turniir on ühtlasi ka Tokyo olümpiamängude kvalifikatsiooniturniir, kus Eesti epeenaiskonnal on võimalus teha kodupubliku ees suur samm OM-pääsme suunas. Eesti naiskond on võistlusteks üles antud koosseisus Erika Kirpu, Katrina Lehis, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk.