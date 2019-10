Kas Golden State Warriorsit ootab ees õuduste hooaeg?

ESPN pani uue nädala alguse puhul kokku esimese nn Power Ranking'u ja asetas Warriorsi seal isegi üllatavalt kõrgele, 17. kohale. Ent juba see on koht, millega play-off'i ei jõuaks.

Kommentaariks kirjutati: «Kevin Durant, Andre Iguodala ja Shaun Livingston on läinud. Klay Thompson on põlvevigastuse tõttu määramata ajaks mängust väljas (Thompson vigastas möödunud hooaja lõpus põlve ristatisidet ja on vähetõenäoline, et ta sel hooajal väljakule tuleb - toim). Meeskonna uustulnukad Willie Cauley-Stein ja Alec Burks ning eesliiniveteran Kevon Looney on vigastatud. Järele on jäänud noored ja hooaja algus kujunes kohutavaks.»