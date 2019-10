Video: tagasivaade Tänaku ja Järveoja karjääri vägevaimale hooajale

Tänak ja Järveoja on sel hooajal sõidetud 13 etapist võitnud koguni kuus (Rootsi, Tšiili, Portugal, Soome, Saksamaa, Wales). Kaks korda astusid mehed poodiumi teisele (Mehhiko ja Kataloonia) ning korra kolmandale astmele (Monte Carlo).

Tehnika altvedamisest hoolimata on Tänakul 13 etapiga koos 263 punkti, mida 36 enam kui teisel kohal oleval Thierry Neuville’il. Et maksimaalselt on Austraalias võimalik koguda 30 silma, kindlustasidki eestlased üks etapp enne hooaja lõppu karjääri esimese MM-tiitli.