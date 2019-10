Otsepilt: TalTech võõrustab Tallinna Selverit

Nädala avab TalTechi ja Selver Tallinna kohtumine. TalTechi peatreener Janis Sirelpuu ütles Tallinna derbi eel, et tahab kodusaali eelise ära kasutada. «Rahvast käib meie mängudel korralikult ja muidugi tahaks kodusaalis hästi esinda. Selveril on peatreener ise suur statistik, lisaks on neil statistik Mihkel Sagar, seega peame mingi uue plaaniga vist välja tulema – lükkan diagonaali temposse ja veel mõned huvitavad käigud on plaanis,» lähenes Sirelpuu läbi huumoriprisma. «Tõsiselt rääkides, siis pole me eri põhjustel viimasel ajal saanud palju kuus kuue vastu treenida, seega on raske öelda, kuidas see pall meil «veerema» hakkab. Samas on meil sel aastal komplekteeritus korralik ja teise kuuiku tase on esimesega võrdsem, mis annab juba trennides kõvasti juurde,» lisas peatreener.