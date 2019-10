Fotod. Ilusad preilid said siivutu käitumise eest eluaegse pesapallimatšide külastamiskeelu

Noored tissinäitajad said MLB asepresidendilt David Thomaselt pärast mängu kirjaliku teate, et nad ei tohi iialgi enam ühelgi MLB pesapalliliiga staadionil ega hoones viibida.

Mõlemad naised on ainult täiskasvanutele mõeldud digitaalse väljaande modellid. 25- aastane Summer kirjutas sotsiaalmeedias, et nende etteaste oli mõeldud rinnavähiga võitlemiseks. Summer lisas, et teadis, et neid karistatakse avalikus kohas rindade näitamise eest, kuid lubas sooritatut kindlasti korrata.