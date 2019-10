Ronaldo: mängiksin ainult tähtsates kohtumistes

«Ma ütlen teile, et mängiksin ainult tähtsates kohtumistes. Näiteks rahvuskoondises ja meistrite liigas. Siiski austusest oma tööandja vastu, annan endast parima kõikides lahingutes, kus ma väljakule asutun,» rääkis tähtmängija Prantsusmaa meediale.

Ronaldo on üks ajaloo parimaid väravalööjaid ning tema arvel on kõikide liigade peale koguni 701 väravat. «Sellise saavutuseni jõudmiseks peab olema väga palju talenti. Lisaks peab pööraselt trenni tegema, sest midagi ei kuku kellelegi taevast kätte,» rääkis Ronaldo, kuidas nii heaks väravakütiks on võimalik saada.