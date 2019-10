Bencic tuli Kvitova vastu keerulisest olukorrast välja ja avas finaalturniiril võiduarve

Teises setis näitas jällegi paremat mängu Kvitova, kes kiiresti omakorda kahel korral Bencici servi murdis. 0:4 seisul suutis veel Bencic punkti kirja saada, kuid 1:6 seti kaotusest see teda ei päästnud.

Edasi suutis Bertens palju agresiivsemat tennist näidata ja Barty ei suutnud oma mängu vastavalt muuta. Olgugi, et Barty läks murretega veel teises setis 2:1 ja 3:2 juhtima, siis edasine oli täielik Bertensi pidu. Kaks tundi ja 12 minutit kestnud matši võitis hollandlanna lõpuks numbritega 3:6 6:3 6:4.

«Õhkkond on siin võimas. See on aasta viimane turniir ning püüan anda kogu energia, mis mul veel sees,» arvas hollandlanna.