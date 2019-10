Otsepilt: e-spordi turniiril kohtub Postimees Elisaga

Elisa võistkonda kuuluvad:

Henri Arras

Henri kokkupuuted FIFA-ga pärinevad 1997. aastast, mistõttu tema missioon turniiril on tõestada iidse jalgpalli põhimõtte kehtimist – vorm on ajutine, klass igavene. Elisas on Henri tööks klientide huvide kaitse koostöös riigiga.

Norman Ojasoo

Norman alustas jalgpalli mängudega jaapani keelse mänguga «Captain Tsubasa» ning kollaste kassettidega juba üheksakümnendate alguses. Esimeseks arvutimänguks oli tal aga «Fifa World Cup France 98».

FIFA-s meeldib talle mängida kõrge survega kiiret mängu, aga ennekõike mängib ta nii nagu väravaid saab. Tööalaselt üritab ta teha nii, et Elisa äriklientidel oleks IT osas muretum elu.

Taavi Teder

FIFA-t mängib Taavi üsna ebaregulaarselt, kuid aastatepikkune kirglik Premier League’i vaatamine on toonud kaasa hea mänguvaistu. Teist aastat järjest on Taavi Elisa FIFA turniiril tulnud teiseks, kuid nüüd on võimalus võtta esikoht koos tšempionitest kolleegidega. Elisas kannab ta hoolt meediasuhete eest ja on lüliks kõneisikute ning ajakirjanike vahel.

Daniil Tronin

Daniil pole küll varem FIFA turniiridel osalenud, kuid loodab sellest hoolimata käesoleval turniiril vastastele pinget pakkuda. Elisas aitab ta klientidel seadmemuresid lahendada.

Postimehe võistkonda esindavad:

Carl-Robert Puhm

Eelmisel turniiril põnevas finaalis 2-1 kaotanud spordiajakirjanik Puhm loodab käesoleval oma kaua oodatud esimene koht koju tuua.

Siim Kaasik

Spordireporter Siim pole varasematel turniiridel poolfinaalidest kaugemale jõudnud. Esimene kokkupuude oli FIFA 99-ga, kuid kõige rohkem tunde on ta veetnud FIFA 02 versiooniga.

Kris Ilves

Seni vaid NKFC eSPORTS TEAMi vastu oma oskusi näidanud spordireporter Kris läks kohe peale esimest mängu varumeeste pingile mõtteid koguma. Nüüdseks on kiired ja osavad näpud saanud piisavalt puhkust, et need taas virtuaalsele palliplatsile tuua.

Tanel Lätti