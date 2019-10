Ametlik: Ott Tänak lahkub Toyotast ja liitub Hyundaiga

«Teatan põnevusega, et liitun järgmiseks hooajaks Hyundai meeskonnaga. Andrea Adamo visioon on paljulubav ja kattub minu ambitsiooniga,» ütles Tänak.

«Mul on suur austus selle vastu, mida Hyundai on saavutanud. Meil on nendega juba mitu hooaega olnud tihe võitlus. Neil on kogu aeg olnud konkurentsivõimeline meeskond ja auto, seega on põnev nüüd asju näha nende köögipoolelt. Sõitjate koosseis on meil hea ning ootan põnevusega, mida suudame tulevatel aastatel korda saata,» jätkas saarlane.