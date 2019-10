Norralased: Therese Johaugist saab algava hooaja valitsejanna

«Olen täiesti seda meelt, et Therese on veel ühe suure sammu edasi astunud. Talle sel talvel vastast ei ole,» rääkis Ingvild Flugstad Østberg Expressenille Val Senalesi alpilaagris.

Ka Norra murdmaakoondise peatreener Ole Morten Iversen arvab sama. «Minu arvates on Johaug arenenud. Ta on alati olnud üks parematest ja on ka tulevikus. Kuid nüüd on ta eriti kõva ka kergematel ja kiirematel radadel,» kinnitas Iversen.