Messi möödus Ronaldo tähisest

Selle tähisega möödus ta oma igipõlisest rivaalist Cristiano Ronaldost, kelle arvel on erinevate klubide eest löödud 606 väravat. Messi saavutus on märkimisväärne, sest 608 tabamuse jaoks on argentinlasel kulunud 695 mängu, Ronaldol on samal ajal vaja läinud 813 kohtumist.