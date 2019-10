Ogier Toyotasse? Mäkinen: kunagi ei tea, mis tulevikus juhtub

Toyotaga on seostatud kuuekordset maailmameistrit Sebastien Ogier’d, kes on lepinguliselt seotud Citroeniga. Soome meedia küsis potentsiaalse ülemineku kohta kommentaari Toyota pealikult Tommi Mäkinenilt.

«Ma olen sel hooajal näinud korduvalt, et Ogier ei ole õnnelik. Oleme näinud palju meeleavaldusi, kus ta ütleb, et kõik pole läinud soovitud moel. Ma olin hirmul, et ta läheb pärast seda hooaega pensionile,» lausus Toyota pealik portaalile Rallit.fi. «Tema jaoks on kõik valesti läinud, kuid kunagi ei tea, mis tulevikus juhtub.»

Arvatakse, et Ogier’l on Citroeniga 1+1 leping, mis lubab tal käimasoleva hooaja järel meeskonnast lahkuda. Ogier lausus pärast Kataloonia rallit, et tema liitumine Toyotaga on kuulujutt. Citroeni boss Pierre Budar lisas väljaandele Autosport antud kommentaaris: «Meil on Ogier’ga järgmisel aastal leping.»